世大運將登場 柯P：場館不會缺電

缺電議題備受討論，是否影響世大運？台北市長柯文哲今天出席北投割稻趣體驗活動後表示，世大運場館設計時，管線有重新設計過，線路大部份都是兩套，也有發電機備用，不會缺電。

至於世大運交管引發民怨，他則向市民道歉。他說，這麼大規模的運動會，1萬2000名隊職員進來，在台北比賽，包括公路競走、滑輪溜冰都會用到馬路，真的跟市民說聲抱歉，有一兩天要封路，但這是運動賽沒辦法，請市民諒解。

(中時)