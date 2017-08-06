中國大學生3X3籃球聯賽 即將火熱開啟

發佈會紀念合影 （圖片提供/旺旺中時文化傳媒）

全新起航，蓄勢待發——2017-18中國大學生3X3籃球聯賽新聞發佈會日前在北京康萊德酒店會議中心召開，中國大學生體育協會專職副主席王剛、國泰慧眾（北京）體育發展有限公司董事長王元昊、中國大學生體育協會競賽部副主任趙興、中國大學生體育協會新聞宣傳部副主任郭飛、微影資本副總裁和貴紅等有關領導，來自北京、上海等16省市的教委和體協代表、數十所參賽大學代表，以及來自兩岸超過四十家的媒體記者出席了本次發佈會。

當前，3X3籃球正逐步在邁向國際賽場，今年6月，3X3籃球被列入2020東京奧運會正式比賽專案；7月底，大陸籃協主席姚明在出席中國三對三籃球聯賽啟動儀式時表示，三對三籃球正迎來空前發展機遇。

面對正在湧起的大潮，本次賽事獨家運營商國泰慧眾董事長王元昊在致辭中表示：“自2017年起，國泰慧眾將正式作為官方獨家賽事運營商，承辦未來五年的‘中國大學生3X3籃球聯賽’。我們願攜手國內外的諸位同仁，彼此增進交流、深度合作，共同將‘中國大學生3X3籃球聯賽’成功打造為大學生群體中最具影響力，市場上最具創新活力和價值的賽事IP。”

國泰慧眾董事長王元昊帶來精彩發言（圖片提供/旺旺中時文化傳媒）

中國大學生體育協會競賽部副主任趙興在發佈會上著重介紹了本屆聯賽較之以往聯賽的提升之處。與以往不同，本屆聯賽將圍繞“新起點、新玩法、新機制、新價值、新收益”推動大學生3×3籃球聯賽步入更高發展層次，以此為聯賽的擴大發展奠定基礎，為華人籃球事業培養和輸送更多優秀人才，主要包括以下兩點：

第一是參賽資格的不同：本屆聯賽為了提升競技水準，取消對高水準運動員和體育院校的參賽門檻，面向全體學生，能真正代表中國大學生三人籃球的水準；

第二是賽制不同：改變往屆賽事在雙休日比賽的安排，本屆聯賽自海選賽開始，將在一周時間，每天下午固定時間、固定場地進行前兩輪淘汰賽；名次賽的產生則採用分組單迴圈。既豐富了賽事，也能給選手們提供更多的展示機會。

除了上述兩點不同，趙興還透露本屆聯賽在推廣方式和力度上都將有很大投入——“本次聯賽覆蓋16個城市，100所高校，每個學校都要進行推廣包裝，挖掘聯賽的精彩內容；在城市冠軍賽前夕還要進行外卡賽或者結合省市大學生3×3聯賽的成績，實現聯賽的延展性，為聯賽的繼續擴大發展奠定良好的基礎。”

“本屆聯賽還設立助學金獎勵機制，從海選賽至總決賽，每一階段都將發放助學金。除此之外，總冠軍參賽隊員將有機會接受明星導師培訓、篩選。最終入選的選手，將代表中國大學生三人籃球專案赴美交流學習。” 趙興補充道。

中國大學生體育協會競賽部副主任趙興講述3X3籃球的新趨勢（圖片提供/旺旺中時文化傳媒）

2017-18中國大學生3X3籃球聯賽 簽約儀式現場（圖片提供/旺旺中時文化傳媒）

發佈會現場，中國大學生體育協會與國泰慧眾還舉行了聯賽獨家運營推廣商合作簽約儀式，並發起聯賽口號及LOGO徵集儀式。

簽約儀式之後，國泰慧眾賽事總監張瀟在介紹新賽季運營規劃時提到，區別傳統賽事偏重線下的運營方式，2017-18中國大學生3×3籃球賽事運營將加強內容與話題的互動性，強化線上互動深度及頻次，結合後續的真人秀欄目，增加賽事合作品牌的用戶粘性。還將圍繞每輪比賽，深度挖掘校園籃球故事，打造最具話題性賽事。

(中時電子報)