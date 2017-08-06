限電決策 顏寬恒：蔡政府的無能沒有下限
台灣近期深陷缺電危機，行政院要求行政機關下午1點到3點盡量不要開冷氣！國民黨立委顏寬恒則表示，公務機關限電這種荒謬的決策，讓辦公的公務員和洽公的民眾滿頭大汗，效率有更好嗎？接下來還會做什麼荒唐的行為，只能說蔡政府的無能沒有下限。
日前和平電廠電塔因颱風來襲倒塌，本月4日台中火力發電廠7號機跳機，現又發生1號機因鍋爐破管，需3天時間修復，明週一適逢上班日，恐出現供電警戒的紅燈。
為平息民怨與政治壓力，經濟部長李世光與台電董事長朱文成恐怕將雙雙請辭下台負責。但下台依舊無法改變缺電狀況。
顏寬恒認為先是和平電廠的電塔倒塌、然後是台中火力發電廠跳機、破管！接下來還有哪些狀況要發生！？誰都說不準，不成熟的電力政策，老天爺要幫忙都不知道從何幫起。
怒批公務機關限電這種荒謬的決策，讓辦公的公務員和洽公的民眾滿頭大汗，效率有更好嗎！？接下來還會做什麼荒唐的行為，只能說蔡政府的無能沒有下限，唯一能做的是強烈再強烈的監督，我們共同生活的環境是經不起他們的胡鬧。
(中時電子報)
文章來源：顏寬恒 臉書
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