能全天候作戰 空軍35快砲夜間射擊首度曝光

35快砲夜間射擊首度曝光。(空軍提供)

空軍防砲第303營日前在屏東枋山實施基訓部隊空地對抗演練。(空軍提供)

35防空快砲最大射距11公里，有效射距4公里，最大射高8500公尺，射速每分鐘1100發，可裝填高爆燃燒彈、棄殼穿甲彈、半穿甲高爆燃燒彈等。(空軍提供)

空軍防砲第303營日前在屏東枋山實施基訓部隊空地對抗演練，透過陣地變換及假想機追瞄操作等實作，驗證部隊應變接戰能力，並進行GDF-006型35防空快砲的夜間對空射擊。

空軍於本月3日邀媒體記者參訪空軍防砲射擊。位於枋山的「國軍防空砲兵訓練中心」一直是空軍進行地對空、地對海的實彈射擊訓練場所。根據空軍提供的資料，35防空快砲最大射距11公里，有效射距4公里，最大射高8500公尺，射速每分鐘1100發，可裝填高爆燃燒彈、棄殼穿甲彈、半穿甲高爆燃燒彈等。

35防空快砲是防空部隊的重要利器，可透過雷達導引或是經由瞄準具射擊，具備射擊精準、射速快與機動力強等優點，能全天候作戰。

1980年空軍採購GDF-001型35快砲，原本是部署在機場周邊，專門對付來犯敵機，但在經過升級為GDF-006型後，可發射「先進撞擊效率與摧毀砲彈」（Advanced Hit Efficiency and Destruction），不僅打敵機，還能有效對付巡弋飛彈、無人飛機、導引炸彈等小型目標，確保機場的安全。

(中時)