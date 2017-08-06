「英文說」造成陳金鋒困擾 賴清德致歉
台南市長賴清德日前在國中小常態編班作業會議上致詞時，談到棒球選手陳金鋒的英文能力，影響他在大聯盟的發展，引發爭議，網友與學者批評不斷，他上午到玉井出席噍吧哖文化生活節活動時，解釋只是以此為例，希望教師能加強英文教育，對陳金鋒本人造成困擾，他也表達歉意。
賴清德說，陳金鋒在台灣是家喻戶曉的棒球明星，國際賽戰功彪炳，台南市也頒發卓越市民給他，表彰他的貢獻，自己也是陳的球迷，當初曾私下問陳金鋒，是否語言能力影響了大聯盟表現，陳回應「有影響。」他才會以此為例。
賴清德指出，即使陳金鋒棒球技術優異，但因身在美國，語言能力受限而影響專業發展，希望藉此提點學子，要學好英文，才能面對未來的全球化競爭，正面的鼓勵卻被曲解，覺得很遺憾。
(中時)
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