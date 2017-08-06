找到破管處 台中電廠1號機估提前下午修復

台中電廠。（報系資料照）

搶救供電！台中火力發電廠1號機昨日下午6時因破管而停機，台電發言人林德福表示，在即時找到破管處後，預估今天下修便可搶修完畢，午夜完成併聯，恢復供電，但明天尖峰負載約3500萬瓩，供電仍吃緊，亮出供電警戒橘燈，民眾仍需節約用電。

少掉了核電一半電力、和平電廠電塔倒塌，屋漏偏逢連夜雨，台中火力電廠1號機昨日破管，供電再少55萬瓩，林德福表示，鍋爐降溫需要12小時，台電人員在鍋爐於今晨稍微冷卻，即進入爐管區檢修，並確認破管位置，預期今日下午便可修復。

至於今日供電，由於為假日，預估最大用電量3050萬瓩，備轉容量率在6％以上。

(中時)