MLB》道奇火燙難擋 近百年首支50戰43勝球隊
道奇在找來達比修有後，組成全聯猛數一數二的超強輪值，昨在達比修領軍下完封大都會，氣勢如虹的他們，今(6日)又以7比4擊敗大都會，奪得近50戰的第43場勝利，是自1912年後，首支打出這個驚人戰績的球隊，如今道奇在聯盟傲視群熊，更領先國聯西區第2的響尾蛇多達14.5場勝差！
道奇此役在先發里奇希爾(Rich Hill)首局就失3分情況下，前5局打線遭封鎖，1分未得。眼看大都會再守住4個半局就能贏球，未料，道奇可不是省油的燈，比賽後段由C.泰勒(Chris Taylor)和貝林傑(Cody Bellinger)兩發全壘打領軍，最後4個半局豪取7分，逆轉奪得勝利。
道奇奪勝後，成為繼1912年紐約巨人後，第一支50戰43勝的球隊。道奇打出歷史性的一季，總教練羅伯茲(Dave Roberts)自然很開心，不過他直言，回顧過去那些比賽時，沒人意識到這件事，「就如我們先前說的，這就是我們。我們用對的方式打球、找到贏球的方法，對方前段開火，我們就在後段反擊。」
「他們沒有任何人會輕易出局。」大都會此役先發的魯戈(Seth Lugo)直言，面對道奇每個打者，都得試著把球壓低，如果沒辦法做到，「當你犯錯時，就知道會發生什麼事了！」魯戈投得前5局威風八面，卻在第6局遇亂流，遭貝林傑轟追平2分炮後，抓到第2個出局數退場，無緣完成優質先發。
道奇如今氣勢銳不可擋，打出78勝32敗戰績，照這個進度下去，例行賽結束時很可能奪得超過100勝。在道奇悠久的隊史，僅在1962、1974年，曾打出102勝的成績，但兩年都無緣世界大賽，若本季他們再打出百勝戰績，就看能否和去年的小熊一樣，一舉問鼎睽違29年的冠軍了！
(中時電子報)
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