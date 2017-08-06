NBA》禪師遭爆料 球隊面試只問3問題
「禪師」菲爾傑克生如今雖已卸下尼克總裁職務，但他上任期間充滿「禪意」的小故事，卻在5日被《NBC Sports》爆了出來，因為曾任尼克訓練員的布利克雷回憶當年接受禪師面試時，竟然僅僅問了3個問題就可過關！
「我一邊想著自己要走進那間辦公室，一邊想著要見到菲爾傑克生，」布利克雷表示，「當我走進去，我真的超級緊張，也很害怕，畢竟那是菲爾傑克生，沒想到當我坐在他的辦公室內，他一開口就說他只問我3個問題。」
到底菲爾傑克生問了哪3個問題？竟然分別是納許的運動能力、跳投前正確的腳步與運動員的5大特質，然後布利克雷就錄取了，傑克生只告訴他，將在未來兩天的選秀前測試訓練，仔細觀察布利克雷有什麼本事。
通常一般的面試情況，往往都是詢問工作相關的問題，藉以考慮是否錄用，菲爾傑克生如此充滿「禪意」的面試提問，確實打破過往既定形象，難怪他在尼克這段時間，會把整支球隊運作弄到亂七八糟，甚至變成內憂外患。
幸好這一切都隨著菲爾傑克生的離職，可望慢慢找出重上軌道方式，只是光看尼克新總裁米爾斯與新總管佩瑞最近的自由球員市場操作，令人不禁擔心尼克恐怕仍然無可救藥。
(中時電子報)
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