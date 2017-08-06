MiLB》王維中回3A後出賽 再展壓制力
效力釀酒人3A(科羅拉多泉天襪)的王維中，日前短暫支援大聯盟4天就回到3A後今首度出賽，面對天使隊3A(鹽湖城蜜蜂)，王維中中繼1局無失分，繼續展現穩定表現。
王維中在上月底升上大聯盟支援，不過僅出賽1場，面對1人次，被擊出安打後就退場，3日再度下放到小聯盟回到3A。
此役王維中在第7局接替先發投手登板，中繼1局僅用10顆球，讓對方打者三上三下，繳出無失分表現，本季在3A累積40場出賽，共48.1局僅失11分自責分，自責分率僅2.05。
另外效力紅襪3A的林子偉，今繼續擔任球隊開路先鋒，面對洋基3A，林子偉4打數1安打，連3戰都敲安，不過都僅有1安表現，打擊率來到2成37。
(中時電子報)
關鍵字：王維中、
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