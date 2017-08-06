柯文哲過58歲生日 許願世大運圓滿順利

台北市長柯文哲上香祈求世大運圓滿順利。（黃世麒攝）

台北市長柯文哲吹生日蛋糕蠟燭。（黃世麒攝）

台北市長柯文哲戴上斗笠、穿上雨鞋，體驗割稻活動。（黃世麒攝）

台北市長柯文哲今(6日)過58歲生日，前往北投參加割稻體驗活動；柯文哲在活動前先公正橋福德宮上香祭拜，廟方突然端出蛋糕替他慶生，在場民眾一起哼唱生日快樂歌，柯文哲也祈求世大運圓滿順利。

對於台灣最近面臨限電危機，世大運是否會受到影響？柯文哲在接受媒體聯訪時表示，場館設計時，已針對用電線路重新設計，並備有發電機，本身不會缺電。

(中時)