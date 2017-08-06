谷關中彈男身亡 疑涉嫌大坑山區槍擊案

中市谷關發生約20多歲張姓男子倒臥在某飯店停車場旁，身邊遺留一支手槍，警方循線追查懷疑是否涉及昨天深夜在台中大坑山區的開槍案，當時傷及23歲蔡姓男子，子彈貫穿右肩，蔡男負傷跑到東山派出所求救，歹徒犯案後迅速駕車離去，開車到谷關地區躲藏，警方目前仍在谷關地區尋找他的轎車，並通知張姓家屬確認其身分，追查他是否與昨晚的槍擊案有所關連。

(中時)