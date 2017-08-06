MLB》變陣救戰績 洋基撂倒印地安人止敗

海德利(右)轟出全壘打後，興奮的與賈吉擊掌慶賀。(美聯社)

洋基打擊近況糟，直接影響到他們的戰績，昨敗給印第安人吞4連敗後，總教練吉拉迪(Joe Giradi)召集打者們閉門開會，儘管如此，兩隊今(6日)再度交鋒，洋基仍只打出5安得2分，不過投手群夠爭氣，4投聯手只讓印地安人得1分，終場2比1拿下勝利，總算止住連敗低潮。

洋基近期的低迷，得點圈打擊不振是一個主因，總計26打數僅3安。為改善現況，吉總此役棒次上做出調動，把桂格瑞斯(Didi Gregorious)拉上4棒，同時讓艾斯柏瑞(Jacoby Ellsbury)取代C.弗雷塞(Clint Frazier)。

洋基變陣後，首局就收到效果，在1出局一二壘有人時，桂格瑞斯就敲出二壘打，助球隊先馳得點取得1分。然而首局過後，他們卻被印地安人先發沙拉薩(Danny Salazar)K得滿頭包，7局領到多達12次三振。光沙拉薩一個人，三振數就和洋基4名投手總和三振一樣多。

不過三振多，可未必是勝利保證。洋基連同先發的小將J.蒙哥馬利(Jordan Montgomery)，4名投手接力只失1分；反觀印地安人在換下沙拉薩後，中繼的麥卡利斯特(Zach McAllister)失守，遭海德利(Chase Headley)轟出致勝陽春炮，讓洋基艱苦的奪得最後勝利。

「這是重要的打席，畢竟我們這場的打擊並不好。」海德利直言，因為他們自己的低迷，以及對方先發投手的強悍，讓他們有些施展不開，當時他上場前，也沒有把握能打好，不過很幸運的是，他揮出了全壘打，「這足以帶我們迎向勝利！」

洋基總算拿下勝利，同天皇家和光芒都輸球，洋基如今在領先來到1.5場，外卡龍頭寶座是越坐越穩。不過同天紅襪撂倒白襪5連勝，雙方仍有3場勝差，洋基想要追上甚至超前，除非找回開季那樣的氣勢，否則是頗有難度。

(中時電子報)