明若限電 經濟部長與台電董事長恐換人

供電吃緊，經濟部長李世光（右）7月31日率台電董事長朱文成（左）等人緊急召開「因應風災，政府帶頭呼籲全民積極節電」記者會，呼籲全民一起響應節電。（報系資料照 劉宗龍攝）

屋漏偏逢連夜雨，全台原就瀕臨限電邊緣，台中火力電廠爐管昨又破裂。經過連夜搶修，台電估下午可以修復、午夜恢復供電。台電會這麼拚是因為，如果明天全台真的限電，經濟部長李世光與台電董事長朱文成，恐怕得雙雙請辭下台負責。

民進黨政府施政亂象頻仍，民怨早就積到潰堤邊緣，內閣改組也傳言不斷。自由時報報導，全台明天若出現大規模限電，為平息民怨與政治壓力，經濟部長李世光與台電董事長朱文成，恐怕得下台負責。

李世光一直傳聞因為業務推展不力，且與院長林全有嫌隙，多次都列在改組的熱門人選之列，此次因為限電而下台換人，算是替小英政府扛下所有施政不力的責任；台電董事長朱文成學者出身，原本預定今年10月屆齡退休，因限電請辭下台，只是提早2個月走人，對台電營運影響不大。

(中時電子報)