影》韓籍慣竊烏來空屋落網 移送刑事局哀嚎不斷

警方在烏來溫泉區空屋逮捕趙嫌。（王揚傑翻攝）

警方在烏來溫泉陸空屋逮捕趙嫌。（王揚傑翻攝）

警方將趙嫌押送刑事局，趙嫌因現場太擁擠，表情痛苦不住哀嚎。（王揚傑攝）

韓籍慣竊烏來空屋落網 移送刑事局哀嚎不斷

行竊民進黨中央黨部韓籍竊嫌趙準基（CHO JUN KI）中午12時10分落網。警方先將趙嫌帶回烏來分駐所，短暫停留後即押送刑事局偵訊。趙嫌在被押送進刑事局的過程中，面對媒體詢問，不停發出哀嚎。

本月1日清晨行竊民進黨中央黨部得手9萬餘元現金的韓籍國際慣竊趙準基，當天作案後隨即搭機欲前往日本。但因遭國際刑警組織列管，被日本拒絕入境，遣返回台，趙嫌又在桃園機場翻過查驗台逃逸。

今（6）日凌晨趙嫌與4日才入境台灣的27歲女友投宿新北市烏來區溫泉旅館，警方掌握其行蹤，到場清查旅館旅客名單時，被趙嫌察覺，趁隙從地下室後門逃脫，但其女友逃逸不及，已被警方留置，警方隨即封路搜山。

大批警力搜索山區小徑、空屋，中午12時10分許，新北市警方發現溫泉路27號旁的空屋，有可疑人影開啟門縫觀望，警方立即召集警力將空屋團團圍住，警方向屋內喊話，趙嫌自認插翅難飛，主動開門就逮。

(中時)