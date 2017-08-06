聖火到桃園 鄭文燦催票：別只赴陸看女排

台北市副市長陳景峻(右)將聖火傳遞給桃園市長鄭文燦(左)。(蔡依珍攝)

台北市副市長陳景峻(右)將聖火傳遞給桃園市長鄭文燦(左)。(蔡依珍攝)

世大運聖火傳遞儀式。(蔡依珍攝)

世大運聖火傳遞儀式。(蔡依珍攝)

台北市副市長陳景峻，將聖火傳遞給桃園市長鄭文燦。(蔡依珍攝)

台北市副市長陳景峻，將聖火傳遞給桃園市長鄭文燦。(蔡依珍攝)

台北市副市長陳景峻，將聖火傳遞給桃園市長鄭文燦。(蔡依珍攝)

台北市副市長陳景峻贈茶給桃園市長鄭文燦。(蔡依珍攝)

台北市副市長陳景峻，將聖火傳遞給桃園市長鄭文燦。(蔡依珍攝)

台北市副市長陳景峻，將聖火傳遞給桃園市長鄭文燦。(蔡依珍攝)

台北市副市長陳景峻(左)與桃園市長鄭文燦(右)。(蔡依珍攝)

桃園璞園籃球隊林金榜、陳子威、李啟瑋及陳堅恩擔任火炬手。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦(左)將聖火交給桃園璞園籃球隊林金榜(右)。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦將聖火交給桃園璞園籃球隊林金榜。(蔡依珍攝)

世大運聖火今抵達桃園，由金牌射箭選手陳麗如，交給桃園璞園籃球隊林金榜等4位明星球員。(蔡依珍攝)

第29屆世大運聖火今(6日)抵桃園，由金牌射箭選手陳麗如，交給桃園璞園籃球隊林金榜等4位明星球員；桃園市長鄭文燦說，世大運22項競賽種類，就有9項在桃園市進行，林口選手村也在機場捷運A9站旁邊，桃園準備好了，會做好選手維安，也幫忙催票，笑說：「不能只有去大陸專看女排！」希望大家都能買票進場為選手加油。

本屆聖火傳遞於義大利杜林舉行母火引燃儀式後，7月聖火傳至東北亞最高峰-玉山，再接續以文字「LOVE」的路線跑遍傳遞全台22個縣市，今早抵達桃園市立體育館，由2004年雅典奧運射箭團體銅牌及2009年貝爾格勒世大運複合弓團體金牌選手陳麗如，將火炬傳遞給台北市副市長陳景峻，再由陳代表台北市政府，將聖火傳遞給桃園市長鄭文燦所帶領的聖火隊。

鄭文燦表示，桃園共規畫4個傳遞站，由桃園璞園籃球隊林金榜、陳子威、李啟瑋及陳堅恩擔任火炬手，並由甫拿下「2017新吳杯海峽兩岸棒球賽」冠軍的桃園航空城棒球隊擔任護火隊，以世大運跆拳道場地的桃園巨蛋做第一站，經過射箭、游泳及水球多項賽事的國立體育大學，到桃園機場捷運A18站，最後抵達桃園國際棒球場，行經桃園精華地區。

他說，世大運共有7個比賽場地和2個練習場地在桃園，除了跆拳道的體育館、多項賽事的體育大學，另外還有足球在長庚大學、排球在陸軍專科學校、高爾夫在揚昇球場。而桃園市立田徑場及游泳池則分別為田徑和游泳練習場地。

鄭文燦強調，世大運是台北的面子、台灣的光榮，桃園全力協助，像是跆拳道場地的體育館就斥資1億3千萬整修，各單項委員會都讚桃園場地是歷年最佳，桃園也有21位選手參加比賽，因應林口選手村在機捷A9站，選手都要搭機捷，在維安和服務工作上全都做好準備，也配合宣傳，希望更多市民一起為選手加油。

陳景峻感謝桃園全力幫忙，一起把台灣推銷出去、世界引進進來，台灣已經準備好迎接131個國家、1萬2千名選手來台，也希望透過聖火，將台灣文化觀光和經濟景象傳遞到全世界各個角落，現已準備就緒，等待8月19日迎接運動頂尖好手來到桃園，看看台灣的軟實力和進步景象。

(中時)