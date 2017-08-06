聖火到桃園 鄭文燦催票：別只赴陸看女排

中時
中國時報記者/
聖火到桃園 鄭文燦幫催票：別只到陸專看女排
台北市副市長陳景峻(右)將聖火傳遞給桃園市長鄭文燦(左)。(蔡依珍攝)
聖火到桃園 鄭文燦幫催票：別只到陸專看女排
台北市副市長陳景峻(右)將聖火傳遞給桃園市長鄭文燦(左)。(蔡依珍攝)
聖火到桃園 鄭文燦幫催票：別只到陸專看女排
世大運聖火傳遞儀式。(蔡依珍攝)
聖火到桃園 鄭文燦幫催票：別只到陸專看女排
世大運聖火傳遞儀式。(蔡依珍攝)
聖火到桃園 鄭文燦幫催票：別只到陸專看女排
台北市副市長陳景峻，將聖火傳遞給桃園市長鄭文燦。(蔡依珍攝)
聖火到桃園 鄭文燦幫催票：別只到陸專看女排
台北市副市長陳景峻，將聖火傳遞給桃園市長鄭文燦。(蔡依珍攝)
聖火到桃園 鄭文燦幫催票：別只到陸專看女排
台北市副市長陳景峻，將聖火傳遞給桃園市長鄭文燦。(蔡依珍攝)
聖火到桃園 鄭文燦幫催票：別只到陸專看女排
台北市副市長陳景峻贈茶給桃園市長鄭文燦。(蔡依珍攝)
聖火到桃園 鄭文燦幫催票：別只到陸專看女排
台北市副市長陳景峻，將聖火傳遞給桃園市長鄭文燦。(蔡依珍攝)
聖火到桃園 鄭文燦幫催票：別只到陸專看女排
台北市副市長陳景峻，將聖火傳遞給桃園市長鄭文燦。(蔡依珍攝)
聖火到桃園 鄭文燦幫催票：別只到陸專看女排
台北市副市長陳景峻(左)與桃園市長鄭文燦(右)。(蔡依珍攝)
聖火到桃園 鄭文燦幫催票：別只到陸專看女排
桃園璞園籃球隊林金榜、陳子威、李啟瑋及陳堅恩擔任火炬手。(蔡依珍攝)
聖火到桃園 鄭文燦幫催票：別只到陸專看女排
桃園市長鄭文燦(左)將聖火交給桃園璞園籃球隊林金榜(右)。(蔡依珍攝)
聖火到桃園 鄭文燦幫催票：別只到陸專看女排
桃園市長鄭文燦將聖火交給桃園璞園籃球隊林金榜。(蔡依珍攝)
聖火到桃園 鄭文燦幫催票：別只到陸專看女排
世大運聖火今抵達桃園，由金牌射箭選手陳麗如，交給桃園璞園籃球隊林金榜等4位明星球員。(蔡依珍攝)

第29屆世大運聖火今(6日)抵桃園，由金牌射箭選手陳麗如，交給桃園璞園籃球隊林金榜等4位明星球員；桃園市長鄭文燦說，世大運22項競賽種類，就有9項在桃園市進行，林口選手村也在機場捷運A9站旁邊，桃園準備好了，會做好選手維安，也幫忙催票，笑說：「不能只有去大陸專看女排！」希望大家都能買票進場為選手加油。

本屆聖火傳遞於義大利杜林舉行母火引燃儀式後，7月聖火傳至東北亞最高峰-玉山，再接續以文字「LOVE」的路線跑遍傳遞全台22個縣市，今早抵達桃園市立體育館，由2004年雅典奧運射箭團體銅牌及2009年貝爾格勒世大運複合弓團體金牌選手陳麗如，將火炬傳遞給台北市副市長陳景峻，再由陳代表台北市政府，將聖火傳遞給桃園市長鄭文燦所帶領的聖火隊。

鄭文燦表示，桃園共規畫4個傳遞站，由桃園璞園籃球隊林金榜、陳子威、李啟瑋及陳堅恩擔任火炬手，並由甫拿下「2017新吳杯海峽兩岸棒球賽」冠軍的桃園航空城棒球隊擔任護火隊，以世大運跆拳道場地的桃園巨蛋做第一站，經過射箭、游泳及水球多項賽事的國立體育大學，到桃園機場捷運A18站，最後抵達桃園國際棒球場，行經桃園精華地區。

他說，世大運共有7個比賽場地和2個練習場地在桃園，除了跆拳道的體育館、多項賽事的體育大學，另外還有足球在長庚大學、排球在陸軍專科學校、高爾夫在揚昇球場。而桃園市立田徑場及游泳池則分別為田徑和游泳練習場地。

鄭文燦強調，世大運是台北的面子、台灣的光榮，桃園全力協助，像是跆拳道場地的體育館就斥資1億3千萬整修，各單項委員會都讚桃園場地是歷年最佳，桃園也有21位選手參加比賽，因應林口選手村在機捷A9站，選手都要搭機捷，在維安和服務工作上全都做好準備，也配合宣傳，希望更多市民一起為選手加油。

陳景峻感謝桃園全力幫忙，一起把台灣推銷出去、世界引進進來，台灣已經準備好迎接131個國家、1萬2千名選手來台，也希望透過聖火，將台灣文化觀光和經濟景象傳遞到全世界各個角落，現已準備就緒，等待8月19日迎接運動頂尖好手來到桃園，看看台灣的軟實力和進步景象。

(中時)

關鍵字：桃園世大運鄭文燦
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