印裔學者：中印戰爭可在月內全面爆發 美會助印
印度出生、身兼英國上議院成員的經濟學者德賽(Meghnad Desai)在接受印度媒體訪談時說，中國和印度在洞朗高原(Doklam)的軍事僵局，很可能一個月內就演變成大規模戰爭。
德賽在接受印度媒體IANS訪談時說：「即使是今日，沒人認為洞朗的僵局會很快解除，我們可能一個月內就會和中國爆發大規模戰爭。現在的階段無法控制，也許會是突然爆發，但這會是印度和其他國家的國防展現成果的時候。」
他不願預測戰爭爆發確切的時間和地點，但認為戰爭會在多地點爆發，從喜馬拉雅山山區到南海都有可能。
解除洞朗僵局的關鍵，德賽認為不只是中印政府間的協商，還包括南海的情勢發展。德賽說美國已表明不管是在南海或是在喜馬拉雅山的領土議題上，美國和印度站在同一陣線，因此他有很極大的信心認為美國會在中印戰爭爆發時協助印度，「最終，印度若沒美國協助就無法對抗中國，但美國若沒有印度幫忙也無法對抗中國。」
6月中時中國士兵帶著工具機和築路設備前往不丹認為是其領土的區域，不丹和印度有軍事和經濟合作關係、因此不丹向印度求援，印度也因此派遣軍隊前往助陣，阻擋中國軍隊的行動。自此兩方軍隊維持50公尺的距離、不願讓步。
(中時電子報)
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