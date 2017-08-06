緝毒槓上開花 毒販擁2槍落網

士林分局緝捕楊姓毒販，槓上開花，意外搜獲楊嫌持有的2把改造手槍和子彈。(張企群翻攝)

士林分局緝捕楊姓毒販，槓上開花，意外搜獲楊嫌持有的2把改造手槍和子彈。(張企群翻攝)

北市士林分局日前深夜在新北市三重區一帶埋伏偵辦毒品案，意外在新北市三重區文化南路見楊姓犯嫌行跡可疑，疑似進行毒品交易，警方立即上前表明身分予以盤查，詎料，楊嫌見警即拔腿狂奔，惟仍遭警方制伏，當場在楊嫌身上起獲非法改造手槍1枝、子彈6顆，復經帶同返回住處新北市三重區正義北路執行搜索，另起獲改造手槍1枝、子彈24顆。

經查，楊姓犯嫌供稱因心情鬱鬱寡歡，先前常去網咖打電動宣洩情緒，而與網咖出入客人發生口角，欲保護自身安全，遂想擁槍自重，藉以防身。惟警方對楊嫌供詞存疑，全案移送新北地檢署偵辦。

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(中時)