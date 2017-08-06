PGA》麥克羅伊普利司通賽 決賽輪爭本季首勝

悶了近1個球季，前球王麥克羅伊有希望在普利司通邀請賽爭美巡 本季首勝。(美聯社資料照)

美巡年度最後1場WGC系列賽─普利司通邀請賽今(6日)打完第3輪，美國中生代高手強生與比利時新秀彼特斯，同以201桿(-9)並列領先。

前3輪54洞相差3桿以內領先群有7位選手，世界前10有2人名列其中，世界排名第3日本1哥松山英樹203桿(-7)位居第4，世界排名第4北愛蘭名麥克羅伊204桿(-6)並列第5，2人將在決賽輪分別爭奪美巡本季第4勝與首勝。

7人領先群當屬澳洲沙場老手韓德最具話題性，這位10多年前就闖盪美巡的43歲老將，打了幾年後轉戰亞巡與歐巡，目前擁有歐巡2勝、亞巡9勝，過去曾多次來台參加亞／台巡共同認證的台灣三商名人賽，並於2013年勇奪冠軍，結果本周卻在普利司通邀請賽打出黑馬姿態，第3輪狂飆當日最低桿63桿(-7)，以落後1桿的總桿202桿(-8)躍居第2，有機會在年逾40贏了期待已久的美巡首勝。

甫在英國公開賽贏得生涯第3大賽冠軍的美國24歲好手史畢斯，第3輪交出71桿，以208桿(-2)退居並列第16，由於落後2位並列領先者7桿，爭奪逆轉勝與2連勝難度相當高。

(中時電子報)