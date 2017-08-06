羅智強比馬英九強 8年級美女自願任發言人

羅智強工作室找來八年級美女黎毓擔任發言人。（羅智強提供）

年輕的國民黨代表蔣豐懋擔任羅智強工作室發言人。（羅智強提供）

前總統府副秘書長羅智強力拼黨內提名參選台北市長，羅智強今天成立「台北強工作室」，羅智強也找來七八年級生擔任工作室發言人，一位是今年31歲、剛當選國民黨黨代表、目前就讀台大政研EMPA的蔣豐懋；一位是今年22歲，目前尚在政大外交系準備升大四的黎毓。

而這兩位「男強女美」的發言人，也讓羅智強驕傲在臉書發言：「我的前老闆馬英九也許「様様好」，但我相信，我挑發言人的眼光比他強，因為我選的這二個發言人，除了「顏值」輸我外，都比我強得強。哈哈！（自我陶醉中！！）」。

羅智強表示，他去年底宣布「100萬讚選台北市長」後，蔣豐懋即加入他的青年義工團，期間不管當他廣播節目的助理主持人，推出「里仁為美」的台北各里走訪計畫，以及他準備最近推出的「街頭對談」計畫，蔣豐懋的表現都可圈可點，提供了很棒的創意。

黎毓則是「毛遂自薦」，因為認同羅智強的理想以及新型選戰的做法，主動連繋羅智強，希望加入團隊，羅智強原本打算徵求一位兼職的新聞秘書，面談黎毓後，覺得黎毓雖然年輕，但是非常熱情有行動力，決定請黎毓擔任發言人兼新聞秘書。

蔣豐懋表示，國民黨在社群網路經營上一直劣勢，這一塊卻是羅智強的強項，日前才拿到Yahoo民調的第一名，這半年蔣豐懋跟著羅智強到處跑，他有信心，羅智強爆發力強，最後一定可以贏得台北市長選舉。

黎毓説，她長期是羅智強的臉書粉絲，對羅智強堅持理念、不怕霸凌的勇氣非常欣賞，佩服羅智強「打不死的精神」，有著不隨波逐流、不人云亦云的理念堅持，馬英九最低迷的時候，羅智強總是路見不平，發聲相助。

羅智強表示，二位發言人都很活潑有創意，他有信心，假以時日，會是「網紅」級的發言人。

(中時)