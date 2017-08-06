天津下死命令滅傳銷：打不淨不收兵

23歲大學畢業生李文星誤入傳銷，溺水死亡事件發生後，引發大陸社會廣泛關注。天津市委常委、市委政法委書記趙飛下死命令，要打掉非法傳銷，打不淨不收兵。

天津市委常委、市委政法委書記趙飛在李文星死亡後去到案發地，與抓獲的傳銷人員，面對面進行詢問交談。隨後趙飛代表市委市政府在靜海召開緊急會議，做出部署，迅速展開一場打擊取締非法傳銷的專項行動，決戰20天，徹底清除天津市非法傳銷活動，打掉非法傳銷集團，打不淨，不罷手、不收兵。

(旺報)