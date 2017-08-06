原住民族音樂節暨創作影視音樂展登場
原民會與高雄市政府共同舉辦「2017看見太陽在高雄─原住民族音樂節」，今天第二天於高雄市文化中心戶外圓形廣場登場，邀動力火車、Boxing、王宏恩、Matzka、昊恩、家家、阿爆及戴曉君等15組原住民族歌手及樂團演出天籟享宴。
原民會副主委鍾興華表示，原民會自2011年開始推動「原住民族影視音樂文化創意產業」，至今已補助8部原住民族紀錄片、9件原住民族電影片劇本開發、超過50張原住民族音樂專輯。其中包含曾獲金曲獎最佳原住民語歌手獎的阿努‧卡力亭‧沙力朋安、桑布伊與金曲獎最佳原住民語專輯獎的阿爆等。
鍾興華進一步表示，連續兩天的活動，除了15組優秀的原住民族音樂創作團隊接力演出外，現場周圍也將設置35攤的原住民族美食小吃、農特產品、文創商品等主題市集。
另外，自8月5日至15日於高雄市文化中心至美軒廳舉辦「原住民族創作影視音樂展」，展出11組原住民音樂創作團隊與5支影像作品，是原民會100年至106年補助原住民族影視音樂的相關成果，除了可以看見、聽見原住民族音樂創作團隊的音樂與影像故事，亦可進一步認識原住民族影視作品。
8月5、6日及12、13日更特別安排創作音樂分享講座及影像作品欣賞，將播映《不一樣的月光》與《很久沒有敬我了你》。誠摯邀請各地民眾前來體驗今年精彩豐富的原住民族音樂節及音樂展，看見原住民族如陽光般最美的生命力量。
(中時)
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