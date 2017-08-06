男不聽勸阻騎機車穿越野象區 妻兒遇難

大陸雲南勐海地區野象肆虐已久，不但毀壞農作物，更曾傳出傷人致死事件，當地官民對此相當頭疼。近日再傳一家三口因不聽勸，硬是要穿越野象區，結果遭到野象群攻擊，丈夫棄車逃脫，妻兒卻不幸遇難。

雲南網5日報導，8月3日晚間在雲南勐海，來自普洱瀾滄的一家三口夜騎摩托車，不聽勸阻，穿越野生亞洲象肇事警戒區，遭遇群象圍攻。據當事人表示，他和妻子、兒子三人在勐阿鎮農場八隊荷花塘附近遇到亞洲象群，欲掉頭折返之際，遭遇群象圍攻，情急之下他棄車成功逃脫，但妻子和兒子不幸遇難。

(旺報)