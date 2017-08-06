彰化地方治理論壇25日登場 談資源分配與教育機會均等

彰化縣議會繼去年首辦地方治理論壇後，今年再度擴大辦理8場次論壇，議長謝典霖呼籲各界人士踴躍參加一同關心彰化的未來。(彰化縣議會提供)

彰化縣議會地方治理論壇第三、四場將於25日在彰化縣文化局一樓演講廳登場，上午場將探討「資源分配與教育機會均等」議題，下午場則邀各界思考「社福預算的合理分配」，報名洽(02)2308-7111轉6889或6893，名額有限，額滿為止。

議長謝典霖表示，由議會主導辦理地方治理論壇，希望能透過產官學的講座對話，展現地方民代的問政能力、促進對公務事務的關心，今年擴大舉辦八場次，歡迎公務員及各界關心公眾事務的民眾到場參與，共同探究彰化縣的遠景與發展。

第三場論壇將討論目前教育的品質與效能，讓學童享有更豐富的資源、縮短城鄉差距；講座請到縉陽企業、緞帶王觀光工廠董事長吳世長進行專題演講，講座後由張東正、劉惠娟、賴澤民等三位縣議員、彰化縣教育處官員、考選部政務次長許舒翔、彰化師範大學前校長王文科、台北市立教育大學前校長吳清山等擔任與談人。

第四場論壇則帶大家瞭解社福預算編列情形，將由縣議員張春洋、張雪如、曹嘉豪、縣府社會處官員、中正大學政治學系教授蔡榮祥、靜宜大學社會工作與兒童少年福利學系教授許素彬，及伊甸基金會執行長黃琢嵩等共同與談。

兩場講座分別自上午9點及下午2點準時開場，提前半小時報到入場，均由中天電視主播張雅婷擔任主持人，預約報名成功者將可獲贈「彰化特色伴手禮」乙份，公務人員可登錄學習時數兩小時。

(中時)