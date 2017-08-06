女子遭搶動之以情 被搶1000元當場返600
浙江省金華市的東陽一女子近日遭歹徒持刀搶劫後冷靜地與他聊起了「家常」，並且動之以情以幫找工作為由，歹徒最後竟從被搶的1000餘元（人民幣，下同）中拿回600元。8月4日，犯罪嫌疑人張某因涉嫌搶劫罪，被東陽市公安局刑事拘留。
據《都市快報》6日報導，芳芳（化名）在家中被闖入的年輕人搶劫，她見對方顯得很緊張，而且年齡還比較小，很快冷靜下來，心想如果反抗自己肯定會受到傷害，還不如先順從他。她說：「你不要亂來，我把身上的錢全都給你。」把放在褲袋里的1020餘元錢全拿出來遞給他。
「弟弟，我看你年齡也不大，是第一次幹這種事吧？」男子接過錢後點點頭。
「弟弟，你先把刀放下來，你肯定是經濟上遇到困難了吧？」對方聽後還真的把匕首放下，他說自己找工作接連受挫，連交房租的錢都沒有。
「現在工作真的也不好找，我那1020元錢本來也是用來交房租的，被你拿走我的房租也交不出了。」男子聽後居然還給芳芳500元。
「弟弟，你有手有腳的以後不可再這樣幹了，我可以幫助你找到一份工作。」對方聽後要求加芳芳微信好友，之後他又還給芳芳100元。之後逃離現場。
東陽市公安局白雲派出所接到報案後展開偵查。8月3日傍晚時分，民警在東陽市區將搶劫嫌疑人張某抓獲。
張某是江西人，7月剛到東陽，一直沒找到工作。因沒錢交房租，就心生歹念。8月3日凌晨4點左右，通過事先踩點，從冷氣窗戶爬進芳芳的房間搶劫。
(旺報)
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