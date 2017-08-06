「出草」被禁 原住民這咖「獵首袋」最華麗
台灣原住民除了在蘭嶼的達悟族之外，其他原住民過去都有「出草」的風俗文化，而他們會把人頭放在專門的獵首袋中，《國寶檔案》主持人戴忠仁日前逛歷史博物館時就發現一件原住民獵首袋，不但麻布顏色艷麗織工精湛，更以貝珠鑲邊，是已知紀錄裡最華麗無比的。
戴忠仁指出，古中國人、日本人、台灣原住民、菲律賓人、美洲的印地安人、歐洲的斯基泰人、紐西蘭的毛利人都有獵首的風俗，而台灣原住民「出草」禁絕至今還不到100年。
日據時代日本當局曾強力禁制「出草」，並以刑事犯罪處置。戴忠仁表示，台灣光復後小學課本中的「吳鳳成仁取義」的故事，其實是從日據時代的課本翻譯照抄過來的，由此可見當年日本軟硬兼施的措施。
然而歷史往往是諷刺的，當日本人嚴禁台灣原住民「出草」後，日本卻在大陸進行了南京大屠殺。之後太平洋戰爭爆發，有不少殺紅眼的美國軍人，也對日軍進行獵首行動，1944年5月22號，美國LIFE雜誌，登出一張美國女性和一具頭顱的合照，那是她男朋友寄給她的戰利品，那張照片在美國也引起軒然大波。
戴忠仁在《國寶檔案》將介紹台灣原住民的文化和習俗，以及充滿美學藝術的生活文物，「國寶檔案---正港的台灣人」專輯將在8月10號晚上11點於人間衛視首播。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。