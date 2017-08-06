「出草」被禁 原住民這咖「獵首袋」最華麗

戴忠仁將介紹原住民華麗的獵首袋。（戴忠仁提供）

戴忠仁在《國寶檔案》介紹台灣原住民的文化和習俗。（戴忠仁提供）

美國雜誌曾刊出女性和「戰利品」頭顱的合照，造成熱議。（戴忠仁提供）

台灣原住民除了在蘭嶼的達悟族之外，其他原住民過去都有「出草」的風俗文化，而他們會把人頭放在專門的獵首袋中，《國寶檔案》主持人戴忠仁日前逛歷史博物館時就發現一件原住民獵首袋，不但麻布顏色艷麗織工精湛，更以貝珠鑲邊，是已知紀錄裡最華麗無比的。

戴忠仁指出，古中國人、日本人、台灣原住民、菲律賓人、美洲的印地安人、歐洲的斯基泰人、紐西蘭的毛利人都有獵首的風俗，而台灣原住民「出草」禁絕至今還不到100年。

日據時代日本當局曾強力禁制「出草」，並以刑事犯罪處置。戴忠仁表示，台灣光復後小學課本中的「吳鳳成仁取義」的故事，其實是從日據時代的課本翻譯照抄過來的，由此可見當年日本軟硬兼施的措施。

然而歷史往往是諷刺的，當日本人嚴禁台灣原住民「出草」後，日本卻在大陸進行了南京大屠殺。之後太平洋戰爭爆發，有不少殺紅眼的美國軍人，也對日軍進行獵首行動，1944年5月22號，美國LIFE雜誌，登出一張美國女性和一具頭顱的合照，那是她男朋友寄給她的戰利品，那張照片在美國也引起軒然大波。

戴忠仁在《國寶檔案》將介紹台灣原住民的文化和習俗，以及充滿美學藝術的生活文物，「國寶檔案---正港的台灣人」專輯將在8月10號晚上11點於人間衛視首播。

(中時電子報)