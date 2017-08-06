習慣穿長袖？網友PO陳亭妃記者會照片打臉

陳亭妃穿長袖手搖扇籲節電。(取自陳亭妃臉書)

網友找出陳亭妃穿短袖開記者會的照片打臉。(擷取自我愛綠營眾神)

綠委陳亭妃日前自拍影片呼籲節電，不料卻遭網友發現空調溫度顯示25度，且陳亭妃與其他2名助理也都穿長袖，挨批作秀。陳亭妃日前雖回應表示穿長袖搭配背心是衣著習慣也是禮貌，仍有網友將她先前出席記者會穿著短袖的照片PO網，並諷刺表示「開記者會不需要禮貌嗎？怎麼多次開記者會穿短袖」。

陳亭妃在臉書上表示「配合行政院政策，抗暑大作戰，亭妃特別從台南帶了『手動電風扇』到台北國會辦公室，提供給辦公室助理、及洽公民眾、國會連絡人使用，如果熱了就自己手動一下，而且亭妃自製就把這支特別大支的『手動電風扇』掛在門後，讓所有來到辦公室的好朋友，隨時拿了就搧，剛好可以陪大家共體時艱。」並附上照片跟影片證明。不過po文一出，卻被網友質疑這麼熱，陳亭妃與辦公室助理都還穿長袖？引來作秀聲浪。

陳亭妃日前回應表示，穿長袖搭配背心是她個人衣著習慣，也是禮貌。陳亭妃跑地方行程時，基本裝扮也是白色襯衫，外面再罩一件背心，這造型還可防曬，即使頭髮被汗水浸濕，還是始終如一。

對此，臉書粉絲專頁「我愛綠營眾神」貼出陳亭妃先前穿短袖出席記者會的照片，並表示開記者會不需要禮貌嗎？記者會這麼重大的事情，怎麼多次開記者會穿短袖，甚至於穿短袖T恤呢？「既然當時不會覺得不禮貌，也沒有別人說她不禮貌，怎麼現在說穿短袖是不禮貌呢？真是神奇啊！」

網友回應表示「南台灣還真好選呀，只要是綠的都沒問題」、「這些不是正神，是魔神仔」、「為何這種素質還能高票當選呢」、「把一般民眾當白癡的一個白癡」、「睜眼說瞎話」、「9487」。

(中時電子報)