周一限電警報解除 政院：傳李朱二人下台非事實

限電危機尚未解除，台中火力發電廠更發生爐管破裂，電力供給可能更雪上加霜。外傳若明天(7日)開始限電，經濟部長李世光、台電董事長朱文成將雙雙請辭下台。對此，行政院澄清相關人事傳聞非事實。

台電董座朱文成上午表示，台中火力廠廠爐管破破損今天已完成修復，明天不致亮供電紅燈，中火備轉容量可再出力1.5~1.6％。可以說，限電警報已解除。

針對今（6）日媒體「明若限電 李世光與朱文成恐雙雙下台」之報導，行政院也澄清表示，相關人事傳聞非事實，現階段政府全力處理電力供應相關問題，也呼籲民眾一起節電。

台電過去也曾發生過幾次因為限電危機而有高階主管下台，不過政院今表示，並無此事。據了解，可能是因為台電已找到台中火力電廠的破管處，預計午夜可完成併聯發電。

(工商)