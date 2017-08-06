又有共享單車來台 V Bikes月中宜蘭試騎

來自美國的V Bikes開始在宜蘭投放，預計8月中開放試騎。（李忠一攝）

看好共享單車經濟，主打無站式公共自行車的V Bikes在宜蘭投放85輛，預計8月中開放試騎。

V Bikes是透過射頻技術，讓使用者透過APP尋找距離最近的自行車，以APP電子付費後取車，使用完後可在最近的規劃地點還車，雖然與o Bike類似，但有虛擬站體感應借還車。

宜蘭營運商表示，已在宜蘭轉運站、羅東火車站、蘇澳新站等地投放85輛，由於現在還沒有感應區，目前還不開放租借，預計8月中會有人員進駐，屆時可開放給民眾試騎，9月底至10月初會設立感應區，目前價格是半小時10元。

宜蘭縣政府表示，在管理完備前提下樂見V Bikes進駐宜蘭，但如有違停等問題「該拖吊就會拖吊！」但只要管理好，縣府沒有反對的理由。

(中時)