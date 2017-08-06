印拳擊手擊敗中國對手卻還獎牌 表要和平不要戰爭
印度一名拳擊手周六擊敗來自中國烏魯木齊的對手、奪下他的超中量級腰帶後，表示他願意交還腰帶，因為他不樂見近日中印之間的邊境糾紛、希望傳達和平的訊息。
印度職業拳擊手Vijender Singh週六擊敗烏魯木齊選手祖力皮卡爾‧買買提艾力(Zulpikar Maimaitiali)，保住自己的世界拳擊總會(WBO)亞太區超中量級冠軍地位、並奪下對手的WBO東方(Oriental)超中量級冠軍腰帶。
在印度孟買獲得裁判一致判決勝利後，Singh和在場名流擁抱、然後回到場中拿起麥克風說：「我不想要這個頭銜，我會還給祖力皮卡爾。我不想要邊界的緊張情勢，這個舉動是個和平的訊息，這很重要。」
印度和中國軍隊目前在喜馬拉雅山區邊境的僵局有越來越緊張的趨勢，6月16日中國軍隊帶著工程車和築路設備往南前進、踏入不丹認為是其領土的區域。不丹向印度求援、要求阻擋中國軍隊的行動，因為不丹和印度有軍事和經濟合作關係。印度立即派兵前往邊界，目前中印兩軍共約有3,000名士兵在洞朗高原邊境僵持不下。周四這個僵局似乎更為緊張，中國要求印度立即撤兵。
(中時電子報)
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