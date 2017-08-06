世大運》無畏烈日 璞園球星樂當火炬手

璞園隊長林金榜從桃園市長鄭文燦手中接過火炬。(璞園提供)

儘管現場烈日當頭，陳子威(左一)、陳堅恩、李啟瑋與林金榜等璞園球星仍做好傳遞聖火任務。(璞園提供)

台北世大運聖火傳遞6日來到桃園站，當然理所當然派出地主實力最堅強代表，來擔任火炬手的角色，就算現場烈陽高照，包含隊長林金榜、陳子威、李啟瑋與陳堅恩4名桃園璞園球星，仍然順利完成傳遞聖火的神聖任務。

這次台北世大運桃園站的聖火傳遞，從桃園巨蛋體育館出發，林金榜先從桃園市長鄭文燦手中接過聖火，然後前往國立體大交給陳子威，陳子威接著跑到桃園捷運A18站跟李啟瑋交接，最後抵達桃園國際棒球場交給陳堅恩。

儘管陳子威已從璞園宣告退役，且改任政治大學新成立的雄鷹男籃總教練，他仍相當興奮可以擔任火炬手的角色，他也在個人臉書上寫出自己心情，「傳遞世大運聖火，很榮幸可以擔任火炬手。(機會難得)」

(中時電子報)