世大運》無畏烈日 璞園球星樂當火炬手
台北世大運聖火傳遞6日來到桃園站，當然理所當然派出地主實力最堅強代表，來擔任火炬手的角色，就算現場烈陽高照，包含隊長林金榜、陳子威、李啟瑋與陳堅恩4名桃園璞園球星，仍然順利完成傳遞聖火的神聖任務。
這次台北世大運桃園站的聖火傳遞，從桃園巨蛋體育館出發，林金榜先從桃園市長鄭文燦手中接過聖火，然後前往國立體大交給陳子威，陳子威接著跑到桃園捷運A18站跟李啟瑋交接，最後抵達桃園國際棒球場交給陳堅恩。
儘管陳子威已從璞園宣告退役，且改任政治大學新成立的雄鷹男籃總教練，他仍相當興奮可以擔任火炬手的角色，他也在個人臉書上寫出自己心情，「傳遞世大運聖火，很榮幸可以擔任火炬手。(機會難得)」
(中時電子報)
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