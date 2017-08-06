黨部竊案犯嫌落網 民進黨：高度肯定

針對黨部竊案犯嫌今（6）日落網，民進黨發言人吳沛憶表示，本黨第一時間報案後交由警方處理。對於犯嫌落網，本黨對於警方連日來的查緝表示高度肯定與感謝。

一名遭國際刑警組織列管的韓國籍跨國竊盜慣犯，8月1日入境台灣，8月2日民進黨調閱監視錄影器發現有一名男子潛入中央黨部八樓約十分多鐘，由於該樓層存有黨主席蔡英文機密文件，備受關注。

民進黨部表示，經清查後，約有九萬多元的現金損失，但沒有任何資料或設備的損失破壞。

該嫌犯得手後隔天搭機準備前往日本，結果遭日方拒絕入境原機遣返回台，移民署將他留置在桃園機場調查時竟讓他脫逃，在警方追緝下今天落網。

(工商)