國際語奧我得1金2銀2優選 團體冠軍

我國學生參加2017年國際語言學奧林匹亞競賽，獲得團體賽冠軍金牌！（台灣語言學學會提供）

我國學生參加在愛爾蘭舉行的2017年國際語言學奧林匹亞競賽，榮獲1金2銀2優選及一個最佳解題獎，團體賽更勇奪冠軍金牌！

今年國際語奧7月31日至8月5日於愛爾蘭首都都柏林舉辦，有來自28國的176位14至19歲的學生組成44個隊伍參賽。台灣代表隊有8名選手，組成2隊，由競賽培訓總召集人台大語言所副教授謝舒凱與台灣語言學學會理事長、中正大學語言所何德華教授共同領軍。

經過激烈競爭，最後由劉植綸（新竹實驗中學）、潘同樂（師大附中）、李睿宏（台北歐洲學校）、曾元（新竹實驗中學）組成的隊伍獲得團體賽冠軍。個人獎方面，金牌李睿宏，銀牌劉植綸、姚勇瑞（建國中學），優選潘同樂、鄭安騏（新埔國中）。

獲得金牌的李睿宏同時獲得第二題的最佳解題獎，這一題是各國選手票選歷屆難度最高的題目，涉及複雜的配對與隱喻語意的想像力的互動，本屆各國參賽選手只有3個人得到接近滿分，李睿宏的作答架構完整，具備語言分析素養，獲評審青睞。

建中姚勇瑞同學獲得銀牌，他也是去年 2016 國際地理奧賽的金牌得主。由於地奧和語奧都尚未納入教育部國際數理奧林匹亞得獎者升學保送的辦法，得不到如其他基礎科學的大學科系保送資格，甚為可惜。

甫從新埔國中畢業的鄭安騏同學去年創下大會最年輕參賽者與得獎者紀錄，今年再度榮獲優選佳蹟。

另一位獲得優選的潘同樂也是會外賽機智問答競賽Jeopardy的冠軍，這是倍受各國選手重視的語奧傳統活動，今年競賽過程高潮迭起，題目艱深離奇，在英美的神童天才夾擊之下，最後潘同學卻充滿自信的逆轉勝，宛如電影情節，大家都為之瘋狂不已，也讓大家對台灣人才的多元能力刮目相看。

國際語言學奧林匹亞競賽是世界高中生的12項國際學科競賽之一，從2003年起每年在不同國家輪流舉辦。台灣隊被正式認可參賽國家資格之後，去年首度以國家隊名義參加在印度邁索爾（Mysore）舉辦的 2016 語奧競賽，今年是第二度參賽。

(中時)