林佳龍、賴神出現京都？世界歷史都市聯盟看板成打卡熱點！

台中市和台南市是台灣2個獲正式加入「世界歷史都市聯盟」的城市，台中市長林佳龍與台南市長賴清德出現在京都的宣傳看板。（翻攝林佳龍臉書）

台中市長林佳龍今天在他的個人臉書PO文，「到京都旅遊的朋友請注意：在二條城門口，請在佇立著林佳龍和賴清德的看板前打卡一下」，引起熱烈回響。（翻攝林佳龍臉書）

台中市和台南市是台灣兩個獲正式加入「世界歷史都市聯盟」的城市，台中市長林佳龍與台南市長賴清德看板被豎立在日本京二條城門口，吸引很多台灣觀光客目光，驚呼「林佳龍和賴神紅到日本來！」兩位台灣政治明星在日本街頭也意外成打卡熱點。

林佳龍今天在臉書PO文表示，「到京都旅遊的朋友請注意：在二條城門口，請在佇立著林佳龍和賴清德的看板前打卡一下，如能回傳到我FB，那更是感謝囉！台中市通過了由京都發起的世界歷史都市聯盟之審查，可喜可賀！」馬上有網友留言，他下周要到京都去，一定會去打卡，「林市長，賴市長，好棒！」

「世界歷史都市聯盟」自2010年起每年舉辦七夕活動「京都星辰嘉年華」（Kyoto Star Festival），是聯盟的年度重頭戲

，林佳龍與賴清德的看板，與其他國家城市代表製成看板豎立日本京都街頭，很多台灣到日本旅遊的民眾，見到這兩位台灣政壇知名政治人物，紛紛打卡上傳臉書。

「世界歷史都市聯盟」是非政府組織（NGO），1994年由日本京都市發起，由世界各地重要歷史城市所組成；成員包含日本京都、奈良、中國大陸南京、荷蘭阿姆斯特丹、義大利羅馬、迦納阿克拉、美國波士頓、伊朗亞斯德、台南等歷史悠久城市，台中在去年6月大會中，正式通過審核加入聯盟的第2個台灣城市。

台中市加入「世界歷史都市聯盟」成為第27個加入該聯盟的亞洲歷史城市，共同倡議促進文明發展世界和平，該聯盟主席、京都市長門川大作去年6月23日正式函覆林佳龍，表示經聯盟會議討論，通過台中市成為新成員，並邀請林佳龍參加2018年於土耳其布爾薩舉行的第16屆會議。

市府表示，「世界歷史都市聯盟」由世界各地重要歷史城市所組成，其會員城市代表皆為各城市市長，成為「世界歷史都市聯盟」成員後，將與來自世界的歷史城市共同倡議世界和平，並分享文資保存的經驗和心得，為保存和維護城市歷史資產共同努力。

(中時)