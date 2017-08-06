南崁交流道附近回收廠火警 濃煙阻視線

陸橋下資源回收廠大火，濃煙瀰漫。（蔡依珍翻攝）

陸橋下資源回收廠火警現場。（蔡依珍翻攝）

蘆竹區新南路二段、桃園往蘆竹方向陸橋下一處資源回收火警，今(6日)下午1點半慘遭祝融，熊熊火焰冒出、濃煙遮蔽視線，因臨近國道南崁交流道，民眾及用路人見狀紛紛打119，大量報案電話湧入。

第三消防大隊蘆竹分隊獲報立即到場，共出動了5車、35人全力搶救，但因位處陸橋下方、路幅受限，增加搶救困難，第三大隊長賴志忠於現場坐鎮指揮搶救。

(中時)