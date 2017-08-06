中市府職涯第二春講座 幫「月子媽媽」解壓
幫「月子媽媽」紓壓！坐月子對女性而言是一件大事，尋求專業人員協助更是現今趨勢，專業的居家服務「月子媽媽」是婦女尋求二度就業新方向，但「月子媽媽」長時間居家服務，加上擔任產婦與孩子托育的雙重責任，形成身心壓力，台中市職涯發展中心與彭婉如文教基金會今天辦講座，協助月子媽媽適時紓解壓力，在幫助他人之餘也能照顧好自己。
台中市職涯發展中心與彭婉如文教基金會今天（6日）在台中市愛心家園共同舉辦職涯講座，由專業諮商心理師高祺淳，帶領月子媽媽自我檢視並調適身心壓力，她們在幫助產婦同時，察覺並照護自己的身心狀況，增進正向「薪」能量。
市府勞工局長黃荷婷指出，依據行政院性別平等會105年統計，二度就業婦女求職人數已高達4萬人，與前一年相比，多出了1萬5千人左右；近5年來，二度就業婦女人數處於持續上升狀態，儼然成為市場中一群重要的勞動人口，不容忽視。
台中市就業服務處長傅晶如表示，現代雙薪家庭多具有一定的經濟基礎，在事業與家庭兼顧之下，衍生出專業人員協助坐月子的需求；而月子媽媽長時間的居家服務，加上擔任產婦與孩子托育的雙重責任，形成身心壓力。為促進月子媽媽職涯道路的專業及穩定，職涯發展中心特別辦理職涯講座，協助月子媽媽適時紓解壓力，在幫助他人之餘，也能照顧好自己。
(中時)
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