替陳金鋒喊冤 黃國昌：他英文講得非常好

台南市長賴清德日前指出，台灣棒球好手陳金鋒旅美時因為英文不佳，即便在小聯盟表現優異，卻因溝通不佳導致大聯盟發展受限。對此，時代力量立委黃國昌今天為陳金風緩頰，表示他聽過陳金鋒講得英文，「講得非常好」。曾效力西雅圖水手隊的投手張立帆則說，就他所知，陳金鋒的英文應該是不錯的。

時代力量今舉辦新北盃慢速壘球錦標賽，黃國昌穿著「52號」球衣登場，頗有向陳金鋒致敬意味，他受訪時還特地秀球衣背號給媒體看，表示，陳金鋒是他的偶像，棒球打得非常好。

黃說，不管是運動或英語推廣，由下而上是重要的事情，強調球技跟英文分開看會比較好。

張立凡今受邀參加開球儀式，他表示，只要能夠上去大聯盟的球員，英文都沒什麼問題，「語言很重要，懂語言才能跟隊友融入在一起，並學到更多東西，是適應環境的第一步」，不過他知道陳金鋒英文應該是不錯的。

(中時)