五星級規格 竹市稅務局停車場大升級
新竹市密集推動「停車場再生計畫」，優先改善都會區停車問題，其中稅務局地下停車場改善工程將於7日開放式營運，揮別過去燈光昏暗、地面、牆面骯髒破損的格局，預計11日正式啟用，改善圓環周邊違停問題。
市長林智堅表示，停車場再生計畫共將更新9座停車場，改善城區狹窄難停車的老問題，稅務局地下停車場緊鄰東門圓環及護城河公園，周邊商圈密集，停車量居高不下，10年建物漸漸出現硬體老舊等破損問題，民眾不時反映，盼市府加速改善。
市府為此於6月底啟動改善工程，全面改善停車系統為先進的「無票卡」車牌辨識，日後民眾停車不用再領感應磁扣。地坪破損問題也一併翻修，引入嶄新視覺系統，重設主招牌、立式招牌、牆面、指標及美化管理室，設置標線型人行道，照明改為LED燈管，通風設備也全面更新。
交通處表示，計畫改善的9座停車場中，現已完成東大（中華、中央）、府後、北區、牛埔等停車場，8月將完成稅務局及頂竹圍停車場，緊鄰西大路大遠百的明志書院停車場則將於9月完工，11月完成赤土崎停車場工程。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。