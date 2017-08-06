五星級規格 竹市稅務局停車場大升級

新竹市稅務局地下停車場改善工程完工，11日將啟用。（徐養齡攝）

新竹市密集推動「停車場再生計畫」，優先改善都會區停車問題，其中稅務局地下停車場改善工程將於7日開放式營運，揮別過去燈光昏暗、地面、牆面骯髒破損的格局，預計11日正式啟用，改善圓環周邊違停問題。

市長林智堅表示，停車場再生計畫共將更新9座停車場，改善城區狹窄難停車的老問題，稅務局地下停車場緊鄰東門圓環及護城河公園，周邊商圈密集，停車量居高不下，10年建物漸漸出現硬體老舊等破損問題，民眾不時反映，盼市府加速改善。

市府為此於6月底啟動改善工程，全面改善停車系統為先進的「無票卡」車牌辨識，日後民眾停車不用再領感應磁扣。地坪破損問題也一併翻修，引入嶄新視覺系統，重設主招牌、立式招牌、牆面、指標及美化管理室，設置標線型人行道，照明改為LED燈管，通風設備也全面更新。

交通處表示，計畫改善的9座停車場中，現已完成東大（中華、中央）、府後、北區、牛埔等停車場，8月將完成稅務局及頂竹圍停車場，緊鄰西大路大遠百的明志書院停車場則將於9月完工，11月完成赤土崎停車場工程。

(中時)