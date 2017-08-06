趙又廷攜高圓圓看《三生三世》電影 捕獲夜華妙看夜華

網友捕獲趙又廷攜高圓圓看《三生三世》電影，還因此被戲稱是「夜華看夜華」。（圖／取材自電視劇三生三世十里桃花、電影三生三世十里桃花微博）

楊冪與趙又廷因拍電視劇《三生三世十里桃花》爆紅，讓電影版《三生三世十里桃花》上映後就成為話題，儘管電影男女主角楊洋、劉亦菲的評價兩極，不過曾為電視版「夜華」的趙又廷也被直擊，與愛妻高圓圓到電影院捧場，曾為「夜華」的趙又廷在電影院看電影版「夜華」楊洋。

趙又廷、高圓圓打扮低調，不過被眼尖網友認出。（圖／本報系資料照片）

《三生三世》電影版3日上映，該片從上映前就屢遭電視劇版本比較，不論是男女主角、劇情都成為討論話題，楊洋4日出席首映會，談到外界負評，更是壓力大到當場灑淚，不過曾飾演電視劇版本「夜華」的趙又廷，則是被網友直擊帶著嬌妻與友人到電影院力挺，儘管夫妻打扮低調，仍讓網友一眼就看出是「高圓」夫妻。

趙又廷曾因飾演夜華，起初遭網友毒舌批評，不過隨著電視劇演出，趙又廷的表現讓他從一開始不被看好到獲得支持，甚至被讚是「整容般演技」，趙又廷更以這部戲再攀事業高峰，如今楊洋也免不了因《三生三世》電影版被拿來比較，不過趙又廷也以行動力挺，還被網友笑稱是「夜華看夜華」。

(中時電子報)