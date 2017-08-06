顧孫也能領補助 竹市推親屬托育補助
新竹市出生率冠全台，托嬰需求度逐年激增，但高昂托嬰費用常讓家長吃不消，市長林智堅分享育嬰經驗，呼籲市民多利用「親屬托育補助」，家中長輩完成訓練課程，日後幫忙帶孫子女，每月能領2000到5000元補助，降低經濟負擔。
60多歲蔡雪兒阿嬤平常得照顧3名金孫，不時還得回台南老家照顧高齡100歲及93歲的媽媽和婆婆，幸好她腦筋轉得快，主動報名托育訓練課程，不僅吸收豐富育兒知識，每月還可以領6000元托育補助，「顧孫領補助，一舉兩得！」
市長林智堅日前到蔡雪兒阿嬤家中拜訪，與蔡家人大聊育兒經，對蔡雪兒照顧孫子的專業技巧佩服不已。蔡阿嬤說，在孫子出生前就參與126小時專業托育人員訓練課程，考取保母技士證書，對育嬰的專業觀念更全面。
社會處表示，只要夫妻雙方均就業，所得稅率未達20％，將2歲以下幼兒送托機構式或居家式托育人員照顧，依幼兒及托育人員的身分別不同，即可領取每個月2000至5000元的托育費用補助。親屬托育只要接受126小時專業的托育人員訓練課程，也可請領托育費用補助。
(中時)
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