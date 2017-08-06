弱勢學童不畏烈日挑戰環台 成功抵達終點台中
「愛在台灣‧希望無限」─大手牽小手單車環台公益活動，11名弱勢學童結合5名國內志工騎士共16人，途經9個縣市，在艷陽高溫下，完成為期13天的環台旅程。
台中市政社會局副局長陳仲良迎接小朋友歸來，並肯定學童的毅力，約1000公里的環島之旅雖然艱困，但未來一定會成為他們成長的養分，小朋友體驗有意義的活動，也讓他們在活動中提升個人價值及自信心、培養自助及助人的能力，並增進社會參與的機會。
社會局表示，由社團法人中華民國婦幼關懷成長協會與市府社會局共同主辦的單車環台公益活動，7月24日從台灣大道市政大樓啟航，行經嘉義、台南、高雄、屏東、台東、花蓮、宜蘭、新北、新竹等9個縣市，其中，也在高雄巨蛋捷運站展開關懷弱勢宣傳活動。
社團法人中華民國婦幼關懷成長協會指出，此次參與活動的11名弱勢學童，年齡介於11到16歲，其中，參加環台挑戰的小善（化名）從原本連上下車都不熟悉，秉持毅力完成環台，並在過程中學會自我照顧及關懷他人，這樣的成長對於即將來臨的父親節是最好的禮物。
(中時)
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