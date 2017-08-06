萬丹3死車禍 3歲女童已可自主呼吸
屏東縣萬丹鄉4日深夜發生3死12傷重大車禍，倖存的3歲女童楊舒琪經義大醫院治療後，昏迷指數已進步到10分，眼睛可張開，6日已將氣管內管移除，並已可自主呼吸，另楊妻簡秀純生命跡象已趨穩定，但2人仍在加護病房觀察中。
義大醫院公共事務部部長陳文旭醫師表示，簡女經檢查發現鎖骨、肋骨骨折，肝臟及骨盆有挫傷，到院時意識清楚，但為防止病況惡化，仍安排在加護病房觀察當中。
陳文旭表示，楊姓女童到院頭部受到重創造成顱骨骨折，因腦出血於5日下午進行開顱手術取出血塊後，持續在加護病房觀察，女童今天上午昏迷指數從到院時的5已經進步到10分，不僅可以眨眼，也可自主呼吸，但病情仍持續在加護病房觀察中。
陳文旭說，簡女情緒平穩但仍難掩哀傷，因此安排兩人同住一間加護病房內的隔壁病床，希望讓母親就近看到孩子狀況，可以降低簡女憂慮，有助病情好轉。
(中時)
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