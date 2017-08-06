復育詔安客語，中市客委會開班授課

台中市府客委會為復育詔安腔，今天在張廖家廟開班授課。（盧金足翻攝）

台中市具有四、海、大、平、安五種客語腔調，詔安客語相較於其他族群而言，分布範圍最小，多集中於雲林地區，少數分布於本市西屯、北屯、豐原及潭子區，市府客委會為復育詔安腔，於張廖家廟開班授課，客委會主委劉宏基今天（6日）主持始業式鼓勵鄉親共襄盛舉，盼藉由研習課程推廣並發揚客語文化。

詔安客語研習班始業式，包括立法委員張廖萬堅服務處代表、客委會委員聞健、陳瑛珣及吳賢俊教授等貴賓皆到場參與，除肯定張廖家廟對客家語言傳承的支持，明年數位典藏規劃出版張廖家廟專書，希望藉此保存及加速詔安客語復甦與深耕。

劉宏基表示，張廖家廟派下裔孫源自福建省詔安縣二都官陂元子公後裔，原屬詔安客，因環境變遷導致福佬化，逐漸淡忘詔安客語，為追本溯源並推廣母語教學，客委會辦理詔安客語研習班，讓有意願學習詔安客語的鄉親能就近上課，打造在地化客語學習環境。

市府也感謝張廖家廟及雲林二崙崇遠堂宗親廖俊龍老師協助推動客語扎根，讓熱愛客家文化的鄉親能夠共襄盛舉，減緩詔安客語的流失速度，促進台中市客語整體發展，提升客語復甦成效。

(中時)