台中太平區「88潑水節」 父子消暑兼增進情感

「太平88潑水節爸爸被水潑」活動今天登場，參加的大人、小孩拿起各種潑水朝對方猛潑，氣氛熱絡。（林欣儀攝）

歡慶父親節，台中市太平區6日封街舉辦「太平88潑水節爸爸被水潑」活動，儀式一啟動，參與群眾拿起水槍、水瓢、臉盆互相潑水，水花漫天飛舞，會場充滿尖叫聲及笑聲，在炎炎夏日中，親子透過玩水增進情感。

太平區88潑水節已連續舉辦7年，成為太平區一大特色節慶活動。太平區公所表示，透過潑水的儀式，讓參與者相互祝福，把煩惱、不如意及霉運都清洗掉，希望讓每個人得到最好的祝福，這項活動年年吸引許多人參加，今年參與者超過1萬5千人。

早上10點半儀式一開始，參加的男女老少都拿起自備的水桶、臉盆、水槍等各式工具狂噴水，也有人攜帶傘具做防衛，即便淋得全身濕透，現場歡笑聲仍不間斷。

主辦單位表示，88潑水節是希望透過玩水、全家和樂的方式，慰勞爸爸辛勞，在潑水、消暑時也增進親子情感，現場還有摸彩、園遊會及卡拉OK歡唱活動，提前歡度父親節。

(中時)