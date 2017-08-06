復康巴士消防演練守護身障者安全

台中市社會局舉辦復康巴士消防演練，場面逼真。（林欣儀翻攝）

復康巴士每天載送身障者往來醫院，途中若遭遇事故該怎麼辦？為維護身障者安全、教導駕駛意外時的應變，台中市政府社會局6日舉辦復康巴士防火防災演練，場面逼真，也同時教育身障者逃脫方法。

行駛到一半，復康巴士車前突然起火，駕駛緊急衝出、先持滅火器救火，並緊急協助後側的身障者逃脫。這場訓練課程由消防局指導駕駛，分別教導他們發生火災事故時，如何引導乘客逃生、安全門與逃生門的開啟方式，與操作末火氣、避難疏散等相關知識。

社會局指出，台中市目前有260部復康巴士，每年載送身障者次數超過70萬趟，因復康巴士是載送行動不便的避災弱勢民眾，駕駛得負責行車安全、同時協助逃生救災，責任很大，盼透過訓練提升他們應變處理能力，同時指導車上人員逃生。

社會局也建議，經常搭乘復康巴士身障者，為維護自身安全，也應主動了解車內消防安全設備及疏散逃生方式，遭遇危險時可自救。

(中時)