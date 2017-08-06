中市武藝嘉年華 武林高手同台
為讓市民認識多元武藝運動，提升其樂趣及喜愛，台中市政府運動局舉辦南屯區、西區、西屯區的武藝嘉年華活動，除有太極拳、氣功、外丹功、武術表演外，還有許多體驗及教學活動攤位，吸引許多市民熱情參與。市府運動局長王慶堂鼓勵民眾養成規律運動習慣，打造台中成為運動健康城市。
南屯區、西區、西屯區武藝嘉年華活動於圓滿戶外劇場登場，運動局頒發獎杯給群健有線公司、快樂聯播網、彩鳳米糕店等單位，感謝其協助活動順利舉辦。
王慶堂表示，台中市今年4月成立運動局後，各區推廣多元化全民運動，藉由舉辦各類運動活動，讓市民能夠體驗運動帶來身心的快樂與正面積極態度，也希望透過運動提升民眾健康，讓台中成為運動健康城市。
運動局也結合教育部體育署「運動i台灣計畫」，8月至11月份圓滿戶外劇場辦理運動熱區活動，包含有氧指導體驗班、足球體驗及諮詢、滑輪溜冰、土風舞體驗班、太極氣功等，讓更多市民能夠體驗運動的樂趣，也將於草梧道廣場、台中公園及逢甲公園三大運動熱區，開辦各類休閒運動。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。