中市武藝嘉年華 武林高手同台

台中市府運動局長王慶堂（中）表示，舉辦武藝嘉年華，希望推廣市民喜愛太極拳、氣功。（盧金足攝）

為讓市民認識多元武藝運動，提升其樂趣及喜愛，台中市政府運動局舉辦南屯區、西區、西屯區的武藝嘉年華活動，除有太極拳、氣功、外丹功、武術表演外，還有許多體驗及教學活動攤位，吸引許多市民熱情參與。市府運動局長王慶堂鼓勵民眾養成規律運動習慣，打造台中成為運動健康城市。

南屯區、西區、西屯區武藝嘉年華活動於圓滿戶外劇場登場，運動局頒發獎杯給群健有線公司、快樂聯播網、彩鳳米糕店等單位，感謝其協助活動順利舉辦。

王慶堂表示，台中市今年4月成立運動局後，各區推廣多元化全民運動，藉由舉辦各類運動活動，讓市民能夠體驗運動帶來身心的快樂與正面積極態度，也希望透過運動提升民眾健康，讓台中成為運動健康城市。

運動局也結合教育部體育署「運動i台灣計畫」，8月至11月份圓滿戶外劇場辦理運動熱區活動，包含有氧指導體驗班、足球體驗及諮詢、滑輪溜冰、土風舞體驗班、太極氣功等，讓更多市民能夠體驗運動的樂趣，也將於草梧道廣場、台中公園及逢甲公園三大運動熱區，開辦各類休閒運動。

(中時)