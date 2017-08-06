高雄輕軌「卡門」 副市長許立明致歉

高雄輕軌5日傍晚，在夢時代站發生車門卡住月台意外，駕駛員下車察看還被鎖在車外，輕軌安全性引發質疑；對此，高市副市長許立明今天對當時車上乘客的不安、及被耽誤行程，表達歉意，並強調已要求相關單位提出檢討報告，釐清事實原因。

5日傍晚夢時代站輕軌發生車門卡住的意外，幸好乘客只是虛驚一場，高市副市長許立明今日透過新聞局發布新聞稿，正式對當天車上的乘客表達歉意。

他表示，輕軌卡門的原因，是屬於車輛避震器或其他原因，又是否只是單一列車狀況、或是系統性問題，以及營運單位高捷公司人員應變SOP是否熟稔，他已要求捷運局、交通局、高捷公司徹查，提出檢討報告，明日將召開檢討會議，釐清原因、確保未來輕軌營運安全。

(中時)