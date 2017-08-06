不能錯過！買伴手禮抽大阪雙人來回機票

雲林縣府以布袋戲演出力推雲林十大伴手禮。（許素惠攝）

雲林虎尾業者鄭文維（右）以米釀造出威士忌，全球唯一，雲林縣長李進勇等人說讚。（許素惠攝）

雲林十大伴手禮抽機票等大獎活動。（許素惠攝）

入選雲林十大伴手禮廠商。（許素惠攝）

雲林十大伴手禮名店獎得獎業者。（許素惠攝）

雲林十大伴手禮金質獎得將廠商。（許素惠攝）

雲林十大伴手禮上午頒獎並展售，縣府結合布袋戲表演力推在地良品，今年特地頒給入選逾3次的丸莊與瑞春醬油、 世唯及佐日漫名店獎，而千巧谷吉霸分地瓜乳酪、福祿壽幸福花醉柳橙酒味高一籌獲金質獎，縣長李進勇將帶雲林美味南向泰國。

今年得獎的除了玉山鑫的米麩抹醬外，餘9項 都是蟬聯多次的老字號新滋味，包括丸莊醬油黑天釀禮盒、口福漁產蜜蠟烏魚子、世唯食品相遇雲林禮盒、好蝦冏男社高麗菜蝦捲 、佐日漫遊餅藝文化館珍鑲玫瑰鳳梨酥、虎屋憨吉濃濃乳酪、元長鄉 雜糧落花生產銷班第19班花生什麼事禮盒、瑞春醬油台灣好醬黑豆醬 油、鴻豆王國台灣精品咖啡館古坑鳳凰咖啡禮盒。

獲3次雲林十大伴手禮的優質廠商頒發名店獎，有為丸莊醬油、瑞春醬油 、世唯以及佐日漫遊餅藝文化館。從名店獎廠商中再審查出金質獎，最後由千巧谷吉霸分地瓜乳酪、 福祿壽幸福花醉柳橙酒摘下殊榮。

李進勇表示，雲林擁有最新鮮安全的食材，最先進的加工技術，以及最嚴謹的食安把關機制，因而產出領先的十大伴手禮，縣府積極為在地產業開闢國際通路，繼至日本、新加坡、馬來西亞參展外，雲林良品也要配合南向政向，今年將前進泰國，擴大國際市場。

縣府還推出買雲林十大伴手禮抽機票等大禮的好康活動，即日起至8月30日止只要到2017雲林十大伴手禮、名店獎、名店金質獎得獎店家，單筆消費滿300元即贈送限量抽獎券1張，最大獎是台北-日本大阪雙人來回機票，還有Dyson吸塵器、Panasonic負離子吹風機，獎項豐富，更多抽獎活動詳情，請上雲林十大伴手禮官方網站(http://www.yunlingift.com)查詢

（飲酒過量，有礙健康）

(中時)