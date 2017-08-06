張倫碩尬戲熬成黑眼圈 鍾麗緹愛的留言閃瞎網友

張倫碩與鍾麗緹婚後感覺依舊甜蜜。(圖/本報系資料照)

大陸男星張倫碩和性感女神鍾麗緹，兩人因為參加真人秀相識相戀，最後戀情開花結果共結連理，近來日夜尬戲的他自曝兩眼都有黑眼圈，對此鍾麗緹可說相當不捨，立即轉發老公微博大表心疼，此舉動讓網友直呼閃瞎了。

鍾麗緹婚後感情依舊甜蜜。(圖/本報系資料照)

張倫碩在微博貼出九宮格拍戲的照片，並寫道「天亮說晚安，兩隻黑眼圈」，可見沒日沒夜的尬戲，已經將張倫碩的疲累呈現出來，對此讓愛妻鍾麗緹直呼不捨，立刻轉發該則貼文，並寫道「我的天哪，老公心疼你多注意身體，多喝點維C水」，最後更不忘為老公加油打氣」，最後更直呼「愛你想你」，不過似乎意識到自己放閃太過頭，還不忘「出賣」女兒」，表示最後一句話是她們說的。

(中時電子報)