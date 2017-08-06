SBL》達欣不敵涉谷 亞冠盃東亞賽第3收場

台北達欣6日在亞冠盃東亞資格賽輸給日本東京涉谷隊。(取自達欣公關劉又禕個人臉書)

前往南韓參加亞洲籃球俱樂部冠軍盃東亞資格賽的台北達欣，6日終以61比75不敵日本東京涉谷隊，東亞資格賽僅拿第3，仍跟涉谷隊同時取得9月22日前往中國深圳參加亞冠盃決賽資格，只有地主南韓安養KGC遭到淘汰。

由於賽前就已確定達欣、涉谷兩隊挺進亞冠盃決賽，也讓這場比賽變成單純的排名賽，儘管打完首節，達欣取得14比7領先，可惜涉谷隊第2節火力全開，隨即超前比分，達欣雖在下半場企圖反撲，可惜最後仍以14分之差落敗。

達欣表現最佳的球員是張家榮，他拿全隊最高16分，蘇翊傑也有12分、6籃板及3助攻，林宜輝12分、3籃板與2助攻，前役爆冷擊敗地主安養隊的頭號功臣「阿飛」施顏宗，6日明顯手感欠佳，僅有4分、8籃板進帳。

(中時電子報)