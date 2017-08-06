SBL》達欣不敵涉谷 亞冠盃東亞賽第3收場
前往南韓參加亞洲籃球俱樂部冠軍盃東亞資格賽的台北達欣，6日終以61比75不敵日本東京涉谷隊，東亞資格賽僅拿第3，仍跟涉谷隊同時取得9月22日前往中國深圳參加亞冠盃決賽資格，只有地主南韓安養KGC遭到淘汰。
由於賽前就已確定達欣、涉谷兩隊挺進亞冠盃決賽，也讓這場比賽變成單純的排名賽，儘管打完首節，達欣取得14比7領先，可惜涉谷隊第2節火力全開，隨即超前比分，達欣雖在下半場企圖反撲，可惜最後仍以14分之差落敗。
達欣表現最佳的球員是張家榮，他拿全隊最高16分，蘇翊傑也有12分、6籃板及3助攻，林宜輝12分、3籃板與2助攻，前役爆冷擊敗地主安養隊的頭號功臣「阿飛」施顏宗，6日明顯手感欠佳，僅有4分、8籃板進帳。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。