林佳龍參觀余如季攝影展 承諾爭取國立攝影館
攝影家余如季逝世週年，台中市大墩文化中心即日起特舉辦「快門時機」余如季紀念攝影展，台中市長林佳龍今天上午特地出席開幕式，他表示，台中市有這麼優秀的攝影家，當然要向中央爭取將國立攝影館設立在台中。
余如季於1932年出生，13歲台灣光復時因父母雙亡，到台中投靠大姊，在台中住了70多年，因緣際會接觸了攝影，開始透過相機、攝影記錄台灣的變遷。2012年他最後一次舉辦攝影展時，還提到：「我不是一個攝影家，就是一個隨時帶著相機愛拍照的攝影者。」即使到晚年、坐著輪椅，他還是紀錄著從輪椅角度所看到的不一樣世界。
他的兒子余立表示，此次展覽他挑選的照片是以父親的黑白照為主，花了2、3星期從5萬多張照片中挑選出60多張；父親在世時都是「睜著眼就在拍照」抱持著敏銳的觀察，捕捉著稍縱即逝的鏡頭，他還挑選一些父親所沖洗的照片，讓參觀者看看新、舊照片的對比。
林佳龍說，將會努力向中央將國立攝影館設立在台中，因為只有台中才有余如季。文化局長王志誠則以「余如季拍出歷史，他也在歷史中顯影」做註解。該展覽將展出至23日止。
(中時)
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